Sırbistan - Danimarka maçında gol sesi çıkmadı

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. hafta mücadelesinde Sırbistan ile Danimarka karşı karşıya geldi.

Gradski Stadion Dubocica'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

NELSSON, 90 DAKİKA OYNADI

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

DANİMARKA, 2. BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte Danimarka, grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan ise küme düşmemek için play-off oynayacak.