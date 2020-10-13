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- Sırbistan'da 8 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Sırbistan'da 8 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Sırbistan Milli Takımı'nda 8 futbolcu hafta sonu kulüp takımlarında oynayacakları önemli maçlar için kamp kadrosundan ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 13:07
Yarın akşam A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Sırbistan'da 8 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.
Tecrübeli futbolcuların hafta sonunda kendi takımlarında oynayacakları önemli maçlar nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'ndan aflarını istedikleri öğrenildi.
Kadrodan çıkarılan isimler şöyle:
Tadic
Milivojevic
Velijkovic
Grujic
Rockov
Pavlovic
Katai
Zdjelar