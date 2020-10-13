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    Sırbistan'da 8 futbolcu kadrodan çıkarıldı

    Sırbistan Milli Takımı'nda 8 futbolcu hafta sonu kulüp takımlarında oynayacakları önemli maçlar için kamp kadrosundan ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 13:07
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    Sırbistan'da 8 futbolcu kadrodan çıkarıldı

    Yarın akşam A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Sırbistan'da 8 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

    Tecrübeli futbolcuların hafta sonunda kendi takımlarında oynayacakları önemli maçlar nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'ndan aflarını istedikleri öğrenildi.

    Sırbistan da 8 futbolcu kadrodan çıkarıldı #1

    Kadrodan çıkarılan isimler şöyle:

    Tadic

    Milivojevic

    Velijkovic

    Grujic

    Rockov

    Pavlovic

    Katai

    Zdjelar

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