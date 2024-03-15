Sivassporlu Rey Manaj'a Arnavutluk'tan milli davet

İHA
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.
Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayınladı.
"Tebrikler Rey Manaj"
Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj.
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