Sivassporlu Rey Manaj'a Arnavutluk'tan milli davet
İHA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayınladı.

"Tebrikler Rey Manaj"

Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)