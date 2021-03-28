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    Solbakken: 3 saçma gol yedik

    Norveç teknik direktörü Solbakken, Türkiye'ye karşı saçma goller yediklerini belirterek, bu maçın kendileri için büyük bir ders olduğunu söyledi.
    • AA
    • 28.03.2021 - 02:25
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    Solbakken: 3 saçma gol yedik

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, 4-2'lik Hollanda galibiyetinin ardından Norveç'i de 3-0 yenerek grupta lider oldu.

    Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, farklı mağlubiyeti şu açıklamalarla yorumladı:

    "BÜYÜK BİR DERS ALDIK"

    "Kritik pozisyonlarda kararsız kaldık. Daha hırslı olmamız gerekiyor. İki takım arasındaki fark buydu bana göre. Bugün büyük bir ders aldık. Şimdi Karadağ maçını kazanmamız gerekiyor ve küçük bir final olacak. Daha sonra Hollanda'yı da yenmeliyiz."

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #1

    "3 SAÇMA GOL YEDİK"

    Yenen goller nedeniyle takımına eleştiriler yapan Norveçli teknik adam, "Bu seviyede ceza alanını tam anlamıyla savunmalısınız. Böyle goller yiyemezsiniz, 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü tam anlamıyla kabus gibi." dedi.

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #2

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #3

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #4

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #5

    Solbakken: 3 saçma gol yedik #6

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