Stefan Kuntz: Arda, Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır A Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler hakkında, "Harika bir oyuncu, çok iyi performanslar sergiledi. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır" dedi.

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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, gruptan çıkma adına Letonya karşılaşmasının öneminin farkında olduklarını söyledi.

Stefan Kuntz, karşılaşmanın oynanacağı Skonto Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına milli futbolcu Umut Nayir ile katıldı.

"Letonya ile daha önceki maçlara göre biraz daha rahat bir maç bekleyebilirim"

Kuntz, 20 aydır milli takımla çalıştığını belirterek, şu şekilde konuştu:

"Yarın sahada Letonya ile daha önce oynadığımız karşılaşmaya göre farklı bir milli takım ve farklı bir kaliteyi sahada göreceğinizi düşünüyorum. Ortam ve baskı olarak Letonya ile daha önceki maçlara göre biraz daha rahat bir maç bekleyebilirim. Grupta sekiz maçımız var, bu maçı kazandığımızda önümüzdeki hedefe biraz daha yaklaşmış oluyoruz. Bu nedenle maçın ne kadar önemli olduğunun bizler de farkındayız. İlk maça göre çok daha rahat bir maç olur mu emin değilim, rakibimiz de kendini geliştirdi. Şu da bir gerçek biz de kendimizi geliştirdik ve bunu yarın saha yansıtmamız gerekiyor. Rakibimiz, fiziksel olarak güçlü bir takım, yüksek toplarda zorlayabilecek bir takım. Benim görevim oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamak ve kendi yapabildiklerimizi sahaya yansıtmalarını sağlamak."

"Takımda eksiklik hissedilecektir"

Alman teknik adam, sakatlıkları bulunan Enes Ünal ve Cenk Tosun'un eksikliğiyle ilgili soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Bu oyuncular as oyuncular olduğu için ister istemez takımda eksiklik hissedilecektir. Böyle oyuncular eksik olduğunda, diğer oyuncular onların açığını kapattılar, yine aynısı olacağını düşünüyorum."

"Onlar da hocaları ile gelişim gösteriyorlar"

Stefan Kuntz, yarınki rakipleri Letonya hakkında, şu değerlendirmede bulundu:

"Onlar da hocaları ile gelişim gösteriyorlar. Neleri iyi veya kötü yaptıklarını takımımla analiz etmem gerekiyor. Bu konulara çok fazla girmemeliyim. Genel olarak geçmişe göre daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum."

"Tüm maçlar sonunda zirvede olmak isterim"

Kuntz, “Bu iki maçın milli takımın EURO 2024’e katılma yolunda ve sizin milli takımdaki geleceğiniz adına kader maçları olduğu yorumları var. Bu görüşlere katılıyor musunuz?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Eğer A Milli takım seviyesinde görev alıyorsanız, her maçta baskıyı hissedersiniz. Yarınki maçın diğer maçlardaki baskıdan hiçbir farkı yok. Sonuçta üst sıralarda yer almak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorsak en az üç rakibimizi geride bırakmamız gerekiyor. Uluslar Ligi dolayısıyla Avrupa Şampiyonası için bir şansımız daha olsa da o bizim için bir ekstra, normalde bu elemeler üzerinden gitmek istiyoruz. A milli seviyesinde, baskı her maçta hoca ve oyuncular için olacaktır. Yalnızca bu iki maç sonunda değil, tüm maçlar sonunda zirvede olmak isterim."

"Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır"

Stefan Kuntz, Arda Güler'in durumu hakkında yöneltilen bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Arda harika bir oyuncu, çok iyi performanslar sergiledi, son dönemde Fenerbahçe’de ciddi anlamda süre aldı. Kendisini geliştirdi ve hala geliştiriyor. Milli takımda çok iyi takım arkadaşları var, onlardan da istifade edecektir. Gelecekte Türk Milli Takımı için çok kilit bir oyuncu olacaktır."

"Forvetin kendinden getirdiği bir durum baskı unsurudur"

Milli futbolcu Umut Nayir ise maça hazır olduklarını ve yarın iyi bir sonuçla sahadan ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.

Umut, "Enes Ünal ve Cenk Tosun'un yokluğunda gözler üzerinde olacak. Baskı hissediyor musun?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Forvetin kendinden getirdiği bir durum baskı unsurudur. En göz önündeki mevki olarak bakılır ve herkes doğal olarak sizden gol atmanızı bekler. Enes ve Cenk gibi önemli oyuncuların olmaması, benim ve diğer arkadaşlarımız için fırsat olacaktır. Kime rol düşerse düşsün milli takıma çağırıldıysak, biz buna layık olduğumuzu ve bunu yapabileceğimize inandıkları için çağırıldığımızı düşünüyorum. Ben bir problem olarak görmüyorum, kendi adıma da böyle ortamlarda daha keyif aldığımı söyleyebilirim."

"Yarın güzel bir gün olacağını düşünüyorum"

Letonya karşılaşmasını da değerlendiren milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizde Letonya ile çok karşılaştık, fizik kalitesi yüksek bir takım. Birçok takım birçok ülke savunma anlamında kompakt oynamaya başladı. Bizim açımızdan böyle maçlar daha önce çok pişmanlığını yaşadığımız, puan kaybettiğimiz birçok an yaşadık. Bizim bakış açımız, buraya favori geldiysek bu işin üstesinden gelebilmek. Doğru oyun anlayışı ve konsantrasyonla sahaya çıkarsak bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Daha önce sıkıntı yaşadığımız anlarda belki hafife almamız problem yaşattı. Burada lanet diyebileceğimiz şeyi son maçta Burak ağabeyin golüyle kırdığımızı düşünüyorum. Yarın güzel bir gün olacağını düşünüyorum."

"Milli forma altında şahsi meselem çok önemli değil"

Umut, transferiyle ilgili gelen bir soruya ise, şu şekilde yanıt verdi: