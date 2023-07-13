Stefan Kuntz: Arda'nın kendi futbol anlayışı var A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Alman medyasına yaptığı açıklamada Arda Güler’in Real Madrid’e transferiyle ilgili ilk kez kendi döneminde A Milli Takım’a yükseldiğini belirterek, “Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var” dedi.

DHA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in kendine ait bir futbol anlayışının olduğunu söyledi.

Alman haber sitesi Bild’e açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, Arda Güler’in ilk kez kendi döneminde A milli takıma yükseldiğini aktardı.

"Henüz Messi değil"

Genç orta saha için uyarılarda bulunan Alman teknik adam, şu şekilde konuştu:

Yeni Messi gibi, bir futbol tanrısı gibi davranılacak. Ama henüz Messi değil.

"Arda'nın kendi futbol anlayışı var"

Arda’nın oyuncu özelliklerinden bahseden 60 yaşındaki teknik direktör, şu ifadeleri kullandı:

Arda, yüksek seviyede antrenman yapmalı, oynamaya devam etmeli. Hala fiziksel olarak çalışması gerekiyor. Olağanüstü bir yeteneği var. İyi bir tekniği, güçlü pasları var. Tam olarak nereye koşacağını biliyor. Arda'nın kendi futbol anlayışı var.

"Tek başına yetenek yeterli değil"

Son on yılda Türk futbolunda çabuk parlayan ancak daha sonra kariyeri düşüşe geçen birçok genç oyuncunun olduğunu hatırlatan Kuntz, Arda’nın futbolunu daha olgun oynamasını gerektiğine dikkati çekerek, şu şekilde konuştu: