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Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti

Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Lüksemburg maçı sonrası "İzmir" diyemedi. Bu duruma küfürle tepki gösteren Alman teknik adam, daha sonra muhabirlerden bu bölümün kesilmesini rica etti.