- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti
Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti
- 12.06.2022 - 14:50
- Güncelleme : 12.06.2022 - 15:15
UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 3'üncü maçında Türkiye deplasmanda Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76'ncı dakikada Serdar Dursun kaydetti. Türkiye, 3'üncü maçında 3'üncü galibiyetini alarak gruptaki liderliğini sürdürdü.
Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısının sonlarına doğru ise ilginç anlar yaşandı.
Stefan Kuntz basın toplantısında küfretti İZLE
'İzmir'de' diyemeyince küfür etti
Basın toplantısının sonunda ''İzmir'de görüşürüz'' cümlesini Türkçe söylemeye çalışan Kuntz başaramayınca kendisine kızdı. Kuntz, canlı yayında olduğunu unutunca ''F..ck'' diye küfretti.
"Bu kısmı kesebilir misiniz?"
Hata yaptığını anlayan Kuntz, muhabirlerden ''Bu kısmı kesebilir misiniz?'' ricasında bulundu. Ancak Kuntz'un küfürü sosyal medyada yayıldı.