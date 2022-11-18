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    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü

    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü

    Türkiye A Milli Takımın'da Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenlerken sandalyeden düştü.
    • 18.11.2022 - 19:05
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 19:52
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    A Milli Futbol Takımı, ikinci hazırlık maçında yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya'yı konuk edecek.

    Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Kuntz sandalyeden düştü

    Kuntz, toplantı esnasında sandalyeden düştü. Alman teknik adam, düşüşün ardından türkçe küfürde bulundu.

    A Milli Takım oyunculardan Samet Akaydın ile basın toplantısında konuşurken sandalyeden düşen Stefan Kuntz, "S...r" ifadesini kullandı.

    Toplantı kaldığı yerden devam etti

    Yaşanan olay sonrası gülüşmelerin yaşandığı toplantı, daha sonra kaldığı yerden devam etti.

    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü VİDEO

    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü #1

    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü #2

    Stefan Kuntz, basın toplantısında sandalyeden düştü #3


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