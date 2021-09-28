Stefan Kuntz, Berkan Kutlu'yu Göztepe maçında izledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Galatasaray-Göztepe maçında izlediği Berkan Kutlu'yu çok beğendi ve A takıma almaya karar verdi.

Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Milli Takım'ın başına geçen Alman hoca Stefan Kuntz, çalışmalarına başladı. Kuntz, yardımcısı Kenan Koçak ile birlikte Galatasaray-Göztepe maçını stattan canlı izledi.

Maçta Kuntz'un en çok dikkatini çeken isim Berkan Kutlu oldu.

12.2 km ile sahanın en çok koşan oyuncusu olan Berkan, 61 isabetli pas, 10 sahipsiz top kazanma ve 4 top kapma istatistikleriyle ön plana çıktı.

ADAY KADROYA ÇAĞIRILACAK

23 yaşındaki orta saha, performansıyla Kuntz'un beğenisini kazandı. Futbol altyapısını İsviçre'de aldığını öğrendiği Galatasaraylı oyuncuya tam not veren Alman teknik adam, Berkan'ı aday kadroya çağırmaya karar verdi.

U-21 Milli Takımı için mücadele eden Berkan Kutlu, Norveç ve Letonya maçlarıyla ilk kez A Milli Takım forması giyme şansını yakalayacak.