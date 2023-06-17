Stefan Kuntz: İrfan Can'ı kadroya çağırdığım için, hakarete varan eleştiriler aldım A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya'yı 3-2 yendiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında, Letonya ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi.

A Milli Takımımız bol gollü geçen karşılaşmayı 3-2 galip bitirerek grupta liderliğe yükseldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, maçın ardından duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Karşılaşmada son dakika golü atarak milli takıma galibiyeti getiren İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"İrfan Can'ı kadroya çağırdığım için hakarete varan eleştiriler aldım ama bu milli bir oyuncu"

"Letonya'ya karşı istediğimiz oyunu oynayamadık gibi eleştirilere çok fazla girilmemesi gerekir. İrfan Can'ı kadroya çağırdığım için hakarete varan eleştiriler aldım ama bu milli bir oyuncu. Bizler böyle inanıyorsak bu oyunculara, herkes inanmalı. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçın bu kadar zorlu geçmesine çok da şaşırmadım. Son geldiğimizde de böyle bir maç olmuştu. Kesinlikle Letonya çok arzulu oynadı, bir daha geldiğimde böyle bir maç olursa muhtemelen ilaç kullanmam gerekebilir."

"İkinci golümüzü verebilirlerdi"

"Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti. İkinci golümüzü verebilirlerdi. Orada golü bulsak oyun biraz daha sakinleyecekti. Letonya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık ama yine de pozisyon bulabiliyorlar. İlk devre bazı oyuncularımız tam istediğimiz gibi değildi. Bunu görüştük ve ikinci devre biraz daha dinç hale geldi. Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik."

"Birlik olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz"

"Galler maçının analizlerini yaptık ve bugün önemli oyuncuları kırmızı kart gördü. Samsun'a gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana çok güzel bir atmosfer olduğu anlatıldı. Şimdi asıl önemli olan takıma koşulsuz bir şekilde destek olunması. Bu konuda istirham ediyorum. Hala genç bir takımız. Bu maçı galibiyetle tecrübe etmek takımımız için daha kolay olacaktır. Samsun'a gidiyor olmamız beni çok mutlu ediyor. 30-35 sene olmuş sanırım oradaki son milli maçı oynayalı. Milli Takım herkesin desteğini hak ediyor. Birlik olursak Avrupa Şampiyonası'na gidebiliriz."

"Son ana kadar umutluydum"

"Letonya'nın hocası takımı iyi hazırlamış, çok dirençli oynadılar. İkinci devrede oyuncularımız daha iyi oynadı. Değişikliklerimiz katkı sağladı ve oyun içindeki şans biraz bizden yanaydı. Oyuncularımız açısından farklı fitness durumları vardı. Bazıları 2 haftadır dinleniyordu bazıları ise yeni maça çıkmıştı. O dengeyi bulmak biraz zor oldu. Gol yediğimizde benim üzülme şeklim ile Türk taraftarlarının üzülme şekli aynıydı, bir fark yoktu. Şu da vardı; sonuna kadar zorlayacağımızı biliyorduk. Buraya son geldiğimizde olduğu gibi son ana kadar umutluydum."

"Takımımla gurur duyuyorum"

"3. golü izlediğinizde Barış'ın sağ kanattan topu getirmesi ve İrfan'ın inanıp orada bulunması her millete nasip olacak bir durum değil. Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum. Çok daha ofansif şekilde diziliş kararı almıştık ama burada kalitemizi temiz bir şekilde sahaya yansıtamadık. Uzun sezon sonrasında bu maçları oynuyoruz, ikinci golümüzü verebilirlerdi ve oyun bize dönebilirdi. Takımımla bu maçtan böyle bir skorla çıktıkları için gurur duyuyorum."

"Letonya, fizikli ve istekli bir takım"