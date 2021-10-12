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    Stefan Kuntz: Galibiyet duygusal bir şekilde geldi

    Stefan Kuntz: Galibiyet duygusal bir şekilde geldi

    A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, "Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 05:05
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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

    "DUYGUSAL BİR GALİBİYET"

    "Bu bir galibiyet ve 3 puanı aldık. Yalnızca 3 puan diyebiliriz bu açıdan. Bu galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor. Oyuncularımın Letonya golünden sonra gösterdiği reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili çok yorumlar yapılıyordu. Mantalitelerinin yetersiz olduğu, özgüvenlerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor."

    Stefan Kuntz: Galibiyet duygusal bir şekilde geldi #1

    "TÜRK HALKINA ÖDÜL NİTELİĞİNDE BİR 3 PUAN"

    "Hiç mücadeleyi bırakmamış olmamaları beni çok mutlu etti. 3 puanı yine gerçekçi bir yaklaşımla kabul edelim. 9 puana ihtiyacımız var. Bu sadece 3 puan. Türk halkına ödül niteliğinde bir 3 puan diye düşünüyorum."

    Stefan Kuntz: Galibiyet duygusal bir şekilde geldi #2

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