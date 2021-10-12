Euro
10.4025
0.05%
Dolar
8.9998
-0.02%
Altın
507.94
0.04%
Borsa
1.416
0%
Bitcoin
515.618
3.54%
EXEN Coin
22.03
2.46%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C
    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu

    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu

    Letonya karşılaşmasının ardından, A Milli Takım Teknik Direktör Stefan Kuntz ağlamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 00:05
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 00:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takımımız deplasmanda Letonya ile karşı karşıya geldi.

    Maçın başlamasıyla beraber hücum hattında karşılıklı pozisyonlar yakalayan iki takım da ilk yarıyı golsüz tamamladı.

    BURAK YILMAZ MİLLİ TAKIMI İPTEN ALDI

    İkinci yarıda temponun arttığı maçta Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı gol Letonya'yı 1-0 öne geçirdi. Golden sonra ataklarını arttıran milli takım 75. dakikada Serdar Dursun ile skoru eşitledi.

    Gol için etkili pozisyonlarına devam eden milli takım aradığı golü 90+9'da Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle buldu.

    KUNTZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Son dakikalarda gelen golle beraber maçın tamamlanması sonucu teknik direktör Stefan Kuntz, gözyaşlarına hakim olamadı.

    Sevinçten sonra ağlamaya başlayan Kuntz'un o anları kameralara yansıdı.

    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu VİDEO

    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu #1

    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu #2

    Stefan Kuntz golden sonra gözyaşlarına boğuldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir