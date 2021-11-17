Stefan Kuntz: Güzel bir performansla galibiyeti hak ettik

Karadağ galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan Stefan Kuntz, güzel bir performansın ardından, galibiyetin hak edildiğini söyledi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off'a katılmaya hak kazandı.

"HAK EDİLMİŞ BİR GALİBİYET ALDIK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Kötü başladık diyebiliriz. Rakibin agresif oyununa karşı reaksiyon gösteremedik. Ama ikinci yarıda durumu düzeltip galibiyetle ayrıldık. Hatta takımımın ilk yarıdaki performansına şaşırdım diyebilirim. Güzel bir performansın ardından hak edilmiş bir galibiyet diyebiliriz buna" dedi.

"BU MAÇTA MUTLUYDUM"

Maçın ardından buruk bir görüntüsü olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Kuntz, "Aslında kesinlikle üzgün değildim. Belki sizlerle daha sık görüşmeliyiz. Böylelikle ne zaman mutlu olduğumu daha iyi anlayabilirsiniz. 2 maçta 6 puan almak istediğimizi söyleyip bunu başarıp tatmin olmuş bir hoca olarak mutluydum bu maçta" diye konuştu.

"LETONYA MAÇINDA AĞLAMAM VAR OLAN BASKININ SALIVERİLMESİYDİ"

Letonya karşısında gözyaşlarına hakim olmamasının sebebinin baskı olduğunu da söyleyen Kuntz, "Aslında Letonya karşısındaki durumu mutluluktan ağlamak demeyelim. Var olan baskının salıverilmesi diyelim. Geçen sürede buna alıştım ve bugünkü maçın ardından mutlu oldum ve gözyaşı yoktu. Bugün hemen İstanbul’a geri dönüyoruz ve belki uzakta kutlayabiliriz. Yurt dışında oynayanlar var, takımlarına dönecekler var. Hafta sonunda da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var, odaklar burada olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İTALYA YA DA PORTEKİZ DEPLASMANI İSTEMEM"

Alman çalıştırıcı son olarak Play-Off kuralarıyla ilgili "Büyükannemin söylediği bir söz var, etki edemeyeceğiniz şeylerle alakalı fazla düşünmemeniz lazım. Rakiplerimizin hepsi güçlü. Statü gereği ilk maçı deplasmanda oynayacağız. İlla ki bir yorum yapılacaksa, Portekiz ve İtalya deplasmanlarına gitmemeyi tercih ederim" diyerek sözlerini tamamladı.