Stefan Kuntz: Her oyuncuyu izliyoruz

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz yaptığı açıklamada, "Her oyuncuyu tanıyoruz, kimsenin sosyal medyada paylaşım yaparak bize kendini göstermesi gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Hamit Altıntop özel bir organizasyonda soruları yanıtladı.

Kuntz açıklamalarında Milli Takım'a oyuncu seçerken titiz ve dikkatli davrandıklarını belirtti.

"KİMSENİN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPARAK KENDİNİ GÖSTERMESİ GEREKMİYOR"

Stefan Kuntz açıklamalarında, "Ekibimle şu ana kadar 35'e yakın canlı, bir o kadar da banttan maç izledik. Her oyuncuyu tanıyoruz, kimsenin sosyal medyada paylaşım yaparak bize kendini göstermesi gerekmiyor. Onun, maç başladığında sahada performansıyla kendini göstermesi gerekiyor.

Berkan Kutlu'nun Avrupa maçlarında 16 kilometre koştuğunu görünce, bu çocuğun ne istediğini, nereye gitmek istediğini çok iyi anlıyorum. Oyuncular, milli takımda olup olmayacaklarının kararlılığını ancak yeşil sahada gösterebilirler.

"TÜRKİYE'DE MAÇLAR YAVAŞ VE SIKICI DENİLİYOR"

Türkiye'de maçlar yavaş ve sıkıcı deniliyor. Bu, oyuncularla ilgili. Kim kaç kilometre koşmuş bunu artık görebiliyoruz. Takımı 4-0, 5-0 öndeyken hala koşan oyuncular, kendi seviyesini yükseltir. Bu da milli takıma yansır.

Hamit Altıntop ile birlikte ortak değerler oluşturduk ve oyuncularımızdan beklediğimiz şey; hakemi rahat bırakmaları.

"STEFAN KUNTZ HER ŞEYİ BİLEMEZ"

Kenan Koçak, Türkiye'deki bütün teknik direktörlerle iletişim halinde. Stefan Kuntz, her şeyi bilemez. Bu yüzden destek alıyorum. Teknik direktörlere de 'Milli takıma kim gelebilir?' diye sordum. Eğitime ağırlık veren kulüplerin iyi oyuncular çıkardığını görüyoruz." dedi.

"BEN KISITLAMALARA KARŞIYIM"

Hamit Altıntop ise açıklamalarında, "Müstakil evde oturabilirsiniz ama illa bahçıvan olmanıza gerek yok. Sadece doğru bahçıvanı bulmak yeterli. Futbolda da bu böyledir. Doğru eğitim almış, bilime önem veren birini doğru pozisyona yerleştirip denetlemek gerekir.

Ben kısıtlamalara karşıyım ama gerçekler maalesef farklı. 2012'de Galatasaray'a transfer olduğumda 5 yabancı kuralı vardı, 2015'te 14 olarak değiştirildi. Bu tabloyu kıyasladığımızda sonuç olumlu olmadığı için bence doğru bir yol aldık.

4 büyükler, başarılı oldukları için büyük diye anılıyor. Başka bir seviyeye çıkmışlar, bu nedenle milli takıma oradan daha çok oyuncu seçilmesi normal." ifadelerini kullandı.