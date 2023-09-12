Stefan Kuntz için istifa tezahüratları A Milli Takım'ın Japonya ile oynadığı hazırlık maçı sırasında "Kuntz istifa" tezahüratları yapıldı.

ensonhaber.com

Mili takımın Japonya ile karşı karşıya geldiği maçta Türk seyircilerden tepki geldi.

Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci, "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı.

"Go home Kuntz"

"Stefan Kuntz istifa" tezahüratları yayına yansırken, tribünlerdeki "Go home Kuntz" pankartı da dikkat çekti.

Alman teknik adam, Ermenistan beraberliğinin ardından da ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

TFF Başkanı "Önemli olan istikrar" demişti

Ayrıca TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de maç öncesi yaptığı açıklamada, Alman teknik adama destek verdi.