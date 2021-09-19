A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi.

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz getirildi.

Anlaşmanın resmileşmesinin ardından Alman teknik adamı İstanbul'a geldi.

TFF YETKİLİLERİ KARŞILADI

Kuntz'u Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi karşıladı.

Alanda herhangi bir açıklamada bulunmayan 58 yaşındaki teknik adam, yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Daha sonra tekrar ülkesine dönecek olan Kuntz, perşembe günü yardımcılarıyla beraber İstanbul'a gelerek çalışmalarına başlayacak.

Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi VİDEO

