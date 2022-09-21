Stefan Kuntz kadro tercihini açıkladı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg'u ağırlayacak A Millî Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında yarın Lüksemburg ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak. Maçta aynı ülkeden Benjamin Brand VAR, Marco Achmüller AVAR görevi üstlenecek.

Gruptaki diğer karşılaşmada Litvanya, Faroe Adaları'nı saat 21.45'te konuk edecek.

"Bir an evvel B Ligi'ne çıkmak istiyoruz"

A Millî Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu.

Kuntz'un açıklamaları şu şekilde:

"Bir an evvel B Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Kekimizi yaptık, üzerine kreması ve çileği kaldı.

Oyuncularım buraya çok mutlu geliyor. Benim bir katkım var mı? Bunu onlara sormak lazım. Takım ruhumuz çok iyi. Böyle devam etmek istiyoruz.





"Uluslar Ligi'nde 4 galibiyet aldık"

Mayıs-Haziran döneminde çalıştığım oyuncularla bu dönemi de geçirmek istedim. Çünkü amacımız sahada otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Birbirine göre hareket eden bir takım oluşturduk.

Uluslar Ligi'nde 4 galibiyet aldık, 14 gol attık, hiç gol yemedik. Burada yanlış bir şey mi var? UEFA Uluslar Ligi'ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bunun ilk bölümüydü.





"Sakatlıklar olmayasaydı kadroyu asla değiştirmeyecektik"

Sakatlıklar olmasaydı, kadroyu asla değiştirmeyecektik. Süper Lig 'de maç kaçırmadan izledik. Oyuncuların oynadığı kulüplerin teknik direktörleriyle de konuştuk. Kenan Hoca, Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan ile görüştü. Ben de Jorge Jesus ve Ömer Erdoğan ile görüştüm.

Bu; bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz kadroyu kurarken."