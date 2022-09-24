Stefan Kuntz: Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, gruplarda oynayacağımız son maç olan Faroe Adaları maçı öncesi konuştu.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz maçın oynanacağı Torsvollur Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Gelişmelerimizde çok iyi haber almışlar"

Stefan Kuntz, "Burada Faroe Adaları teknik direktörü gelişmelerimizden çok iyi haber almış. Savunma oyuncularıyla ilgili sakatlık problemlerimizi görmüş. Bununla ilgili değerlendirmelerini yapmıştır." dedi.

"Sakatlıkların bize etkisi olmayacak"

Alman teknik adam, sakatlıkları bulunan futbolcular için, "İdmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle olup olamayacağını. Yeni oyuncularımız var. Cenk geldi. Ravil Tagir bizim için yeni ama Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak. Güzel bir oyunla amacımıza ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

"Daha iyisi mümkün değildi"

Lüksemburg ile 3-3 biten maç için konuşan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Lüksemburg beraberliği için anlık kararlar veriyoruz. Aynaya bakıyoruz ve daha iyisi mümkün değildi diyorum. Bu aldığımız skor boks maçı gibi bakarsak yüzümüze yumruğu yedik ama nakavt olmadık." değerlendirmesini yaptı.

"Önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım"

Stefan Kuntz, ayrıca, "Oyuncularımızla analiz yaptık. 3 notada mükemmel olmadığımızı gösterdik ve hatırlattık. Artık Lüksemburg maçını kapatıp önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım." şeklinde konuştu.

"Pozitif bir skor alacağımıza inanıyorum"

Faroe Adaları maçından pozitif bir skor alacaklarını söyleyen Kuntz, "Ozan Kabak maçtan önce oynayamayacağını belirtti. Merih yine aynı şekilde. Çağlar da sakatlandı. Bunlar Avrupa'nın en üst düzey oyuncuları. Tolga Ciğerci'yi oraya çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için ben memnunum dedim. Oyuncularımdan eminim ve pozitif bir skor alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum"

Stefan Kuntz son olarak, "Tabii ki rakibe saygımız var ama biz kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum." dedi.