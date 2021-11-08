Stefan Kuntz Milli Takım'la ilgili soruları yanıtladı

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TRT Spor'un konuğu oldu.

Soruları yanıtlayan Kuntz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kunzt açıklamalarında, "Cebelitarık maçında öncelikli hedefimiz galibiyet olacak. Kazanmak istiyoruz. Ne kadar gol atabilirsek o kadar atmak istiyoruz.

Takımımız şekilleniyor, henüz sonuçlanmadı. Tuğberk Hoca bizimle iş birliğinin sonucu olarak burada. 2 maç için kendisini ağırlıyoruz.





"KADRO 20+3 KİŞİ OLUR"

Bir önceki kadroda 26 kişi açıkladık. Benim ilk kampımdı. Çok oyuncu görmek istedim. Kadro açıklama yaklaşımım 20+3 olur. Takım ruhu için bunun daha doğru olduğuna inanıyorum.

Bir önceki kadroda 26 kişilik aday kadro açıkladık. Bunun sebebi de ilk maçta 3 oyuncu cezalıydı. Geçen açıkladığımız kadroda Yusuf ve Serdar Aziz yok. Yusuf ile ve hocasıyla konuştum. Bazen oyuncular tam olarak neden kadroda olmadıklarını anlayabilir. Benim düşünceme göre Yusuf'un takımında oynadığı zaman milli takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takımında son haftalarda fazla süre alamadı. Milli arayı değerlendirip takımdaki yerini geri alıp, bize mart ayında daha faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu kadroda 24 kişi açıkladık. Ozan Kabak'ı çıkarmak durumunda kaldık. Bizim de kafamızda bazı çözümler var, şu an 3 stoperimiz var ama insanlar dar kadromuz olduğunu düşünmesin. İhtiyaç olursa çözümler bulabiliriz.





"SİNAN BEKLENTİLERİMİZE CEVAP VEREMEDİ"

Sinan Bolat ile ilgili kararı kaleci antrenörümüzle verdik. O noktada Sinan'ın ayaklarını daha iyi kullandığını görmüştük. Bu durumda Sinan beklentilerimize cevap verdi ve aramızda. Altay'ın da sakatlığı olduğundan Ersin'i kadromuza dahil ettik.

Kenan merkez santrafor oynayan bir oyuncu. Ben kendisini çok tutkulu bir oyuncu olarak görüyorum. Parmağı kırıldığında bize milli takım için oynamak istediğini ve Norveç maçında oynadıktan sonra kulübüne dönmek tedavi olmak istediğini söyledi. Bu çok güzel bir yaklaşımdı. Karadağ maçında 1-0 öndeyiz diyelim ve Kenan'ı oyuna aldık. Her şeyini sahada verip, savunma anlamında katkı sağlayacak, ileride fayda verecek bir oyuncu. Takım ruhunu sağlarken de birlikteliği bozmamak da önemliydi.

İrfan konusu ise, Vitor Pereira ile konuştum. Görüşmeler neticesinde kararımız bu yönde oldu.

Enes, Cenk Tosun var. Hepsini takip ediyoruz. Enes ile de görüştüm, kapı kimseye kapalı değil. Sonuna kadar açık olacak.

Çalhanoğlu, Inter -Milan maçında ikinci penaltıyı da atmalıydı, o zaman Inter kazanabilirdi.

"TEK AMAÇLARI MUTLU ETMEK"

Şu ana kadar çalıştığım bütün Türk oyuncular ülkesi ve milli takımları için oynamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorlar. Tek amaçları var, Türk insanını mutlu etmek. Oyuncularımız bu kadar sevginin yanı sıra ailelerden, medyadan, arkadaşlarından, aileden gelen mesajlardan dolayı baskı yaşıyorlar.

Takım ruhu diye hep söylüyoruz, takım ruhu güçlenince baskının da takımca paylaşılması durumu oluyor. Bütün takıma gelince yük dağılıyor, iş kolaylaşıyor.

Lider lazım, hepimize lazım. Burak Yılmaz saha içinde ve dışında bir lider. Başka liderler de var. Hakan da yüksek sesle duyurmasa da daha çok varlığıyla bunu hissettiriyor. Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü de öyle. Genç oyunculara da bunun için yol açmak istiyorum. Kalecilerimizin de liderlik yapması önemli, defanslara liderlik yapmalılar, geri gel, çık gibi değil de somut tavsiyeler vermeliler.

Yabancı oyuncu konusunda genç oyuncu gelişimi hedeflendiğine inanıyorum. TFF, amatör kulüpler, Süper Lig takımları tartışma içerisinde argümanlarını ortaya koymalı ve ortak noktada buluşulmalı. Yabancı unsuru tek bir sorun, bununla her şeyi değiştiremezsiniz. Konunun uzmanları ortak bir noktada buluşmalı. Ben kısa süredir buradayım, durumun fotoğrafını çekmek için henüz erken.

Alt ligler bizim için de önemli. Almanya'da genç takımı çalışırırken, 2. Bundesliga'dan alıyordum. Kasım ayından sonra oyuncu yetiştirme felsefesi olan takımlara odaklanacağım. yardımcılarım da maçları izleyebiliyor, bir bakmışsınız yardımcılarım bazı maçlarda takip edebilirler, tabii ki ben de takipte olacağım.

Ben Türkiye'de oyuncularımın özgür ve bir Türk tarzı oyun sergilemesinden yanayım.

Milli Takım kapalı kutu değil. Öyle lanse etmenin anlamı yok. Siz ancak gördüğünüz ortamlarla ilgili doğru haber yaparsınız, olmadığınız ortamda yazarsanız spekülasyon olur. Bizim medyaya bunu kapatma gibi bir düşüncemiz yok. Kafamızda şöyle bir düşünce var. Bütün maçlar bitince basın toplantısı yaparak geçirdiğimiz 4 eleme maçının değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Kaybetsek dahi 1-2 gün sonra tüm maçlar bitince bu toplantıyı yapacağım." ifadelerini kullandı.