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    Stefan Kuntz, Rhian Brewster için İngiltere'de

    A Milli Takım Teknik Direktörü Rhian Brewster, annesi Kıbrıs Türkü olan Rhian Brewster'i Türkiye'ye kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
    • 17.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:48
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    Stefan Kuntz, Rhian Brewster için İngiltere'de

    EURO 2024 elemeleri için çalışmalarını sürdüren Stefan Kuntz ve ekibi özellikle santrfor mevkisine futbolcu bulmak için gözlemlerine devam ediyor.

    Son olarak gündeme İngiliz futbolunun genç futbolcusu Rhian Brewster geldi. Türk uyruğu bulunmayan 22 yaşındaki oyuncunun annesi Kıbrıs Türkü.

    Alman teknik adam İngiliz Milli Takımı'na alınmayan futbolcunun diğer uyruğu olan Barbados'u seçmeyeceğini düşünerek harekete geçti.

    Sheffield United - Blackpool maçını izlemeye giden Kuntz, genç santrfor ile bir görüşme yaparak A Milli Takım için ikna etmeye çalışacak.

    Stefan Kuntz, Rhian Brewster için İngiltere de #1

    26 milyon euroya transfer oldu

    Chelsea ve Liverpool altyapısında oynayan Rhian Brewster, 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminde 26 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sheffield United'a gitti.

    Brewster, S. United'da 61 maçta 5 gol, 1 asist yaptı. Öte yandan genç futbolcu, İngiltere Ümit Milli Takımı'nda 16 karşılamada oynadı.

    Stefan Kuntz, Rhian Brewster için İngiltere de #2


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