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    Stefan Kuntz: Şimdi birlik olma zamanı

    Stefan Kuntz: Şimdi birlik olma zamanı

    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1'lik Faroe Adaları yenilgisi sonrası Instagram adresinden açıklama paylaştı. Kuntz, "Böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor." ifadelerini kullandı.
    • 27.09.2022 - 21:15
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 21:41
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    A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları yenilgisi sonrası Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

    İşte Stefan Kuntz'un paylaşımı:

    "Eleştiriye daima açığım"

    "Son oynadığımız karşılaşmanın ardından bana gönderdiğiniz destekleyici mesajlara ve yapıcı eleştirilerinize teşekkür ediyorum. Eleştiriye daima açığım ve bu durumla yüzleşmeye hazırım.

    Tabii ki böylesi bir yenilgi içimizi acıtıyor ancak bu yaşadığımızı, daha iyiye ulaşmak için bizi teşvik ve motive edici bir olay olarak görmeliyiz.

    Bugün İstanbul'a dönüşümüzün akşamında, yardımcılarımla birlikte Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynadığı özel maçı stadyumda takip ediyoruz.

    Şimdi Milli Takımımızın başarısı için birlik olma zamanı"

    Stefan Kuntz: Şimdi birlik olma zamanı #1


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