Stefan Kuntz'tan tazminat esprisi

A Milli Takımlar Teknik Direktörü Stefan Kuntz tazminatla ilgili sorulan soruya esprili bir yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, basın mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda soruları da yanıtladı.

"UÇAK BİLETİMİ TFF ALMAK ZORUNDA"

Kuntz, sözleşmesinde tazminat olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine "Her sözleşmede olduğu gibi bir tazminat maddesi bulunuyor. Sözleşme sonlanırsa Almanya'ya uçak biletimi federasyon almak zorunda. (Gülerek)" şeklinde konuştu.

ESPRİLERİ YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Daha şimdiden yaptığı esprilerle sık sık gündeme gelen Alman hoca, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için de "Eski takım arkadaşım Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım." demiş ancak bu söz yanlış anlaşılmıştı.

Daha sonrasında bir açıklama daha yapan Kuntz, "Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi..." diyerek konuya açıklık getirmişti.