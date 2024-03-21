Stefan Kuntz'dan Almanya Futbol Federasyonu'na tepki Stefan Kuntz, Alman Futbol Federasyonu'nun, A Milli Takım'a giden yolda büyük engeller nedeniyle yabancı kökenli yetenekli oyuncuları milli takıma kazandırma konusunda dezavantajlı olduğunu düşündüğünü söyledi.

ensonhaber.com

20 Eylül 2023 tarihinde A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz, Alman basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

61 yaşındaki eski Almanya U21 milli antrenörü Stefan Kuntz, Alman Futbol Federasyonu'nun, yabancı kökenli isimleri kadroya kazandırma stratejisini eleştirdi.

Kuntz, sözlerine şöyle başladı:

Avrupa Şampiyonası elemelerinde veya Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da oynama şansı, bir Alman milli antrenörü veya DFB'den sorumlu kişi olarak sizin şu anda pek çok genç oyuncuya sunamayacağınız bir şey.

Can Uzun'u örnek gösterdi

Sözlerine devam eden Kuntz, genç oyuncular ve son olarak Can Uzun gibi isimlerin erken yaşta oynamak için ailelerinin memleketlerindeki milli takımları seçtiğini örnek gösterdi ve Almanya'nın buna bir önlem alamadığını dile getirdi.

"Almanya'da A Milli Takım'a seçilmeniz için sportif nedenler gerekli"

Stefan Kuntz ayrıca şu ifadeleri kullandı: