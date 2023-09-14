Stefan Kuntz'dan Hakan Çalhanoğlu'na sitem Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyetiyle A Milli Takım'da moraller bozuldu. Teknik direktör Stefan Kuntz, milli takımın futbolunu eleştiren Hakan Çalhanoğlu ile de görüşme gerçekleştirdi.

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Ermenistan ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından basın yoluyla Stefan Kuntz'a ve takım arkadaşlarına gönderme yapan Hakan Çalhanoğlu, Alman teknik adamın hedef tahtasına oturdu.

Hakan Çalhanoğlu ne demişti?

Çok basit hatalar yaptık. Bilmiyorum. İtalya’dan geliyorum, formdayım, motive geldim, elimden geleni yapmaya, takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Moralim bozuluyor. Unutmam da gerekiyor. Önümüze bakmalıyız.

"Konsantre olmamız gerekiyor"

Ermenistan’ı iç sahada yenemiyorsan bazı şeyleri düzeltmelisin. Daha dikkatli, daha konsantre olmamız gerekiyor.

Kuntz, Hakan Çalhanoğlu ile görüştü

Stefan Kuntz ise basın toplantısında, "Ben konuşmalarımın arkasındayım. Futbolcu kendisine yönelik eleştirilere röportajlarda değil sahadaki oyunuyla cevap verir." demişti.

Hakan'la yüz yüze de görüşme yapan Alman hocanın, "Bir eleştiri yapacaksan yüzüme karşı yapmanı tercih ederim. İşimizi sahada yapalım." dediği öğrenildi.

Milli futbolcunun, takımın oyunundan ve taktikten memnun olmadığı biliniyor.