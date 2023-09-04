Stefan Kuntz'dan Melissa Vargas'a övgüler A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melissa Vargas hakkında, "Belki erkek kardeşi de vardır. Özellikle hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da katıldı.

Teknik direktör Kuntz törende yaptığı konuşmada, EURO 2024 Elemeleri'nden geçerek iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

"Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz"

Futboldaki güven ortamını artırmaları gerektiğini aktaran Kuntz, şunları dedi:

Hamit (Altıntop) ile A Milli Takım'dan genç ve yıldız takımlara kadar bir güven oluşturmak istiyoruz. O yüzden şimdi Kazımcan ve Bertuğ'u alarak Ümit Milli Takım'dan A Milli Takım'a aldık. Onlara bu güveni gösterdik. Ayrıca seyircilerimizin bize olan güvenini sürdürmemiz gerekiyor. Eleme gruplarından çıkıp Almanya'da da başarılı bir sonuç elde etmek istiyoruz.

"Yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum"

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde başarılı olduğuna değinen Kuntz, şu şekilde konuştu:

Güven konusu otomatik olarak Kadın Voleybol Milli Takımı'na geliyor. Yıllardır bir yabancı meslektaşım görev başında. Bundan önce de yabancı teknik direktörleri vardı. Büyük bir başarı yakaladılar. Dolayısıyla yabancı hocalara güven duyulabileceğini düşünüyorum.

"Hücumda oynayacak bir kardeşi Avrupa Şampiyonası'nda şansımızı yükseltir"

Milli takımın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'ı öven Kuntz, şu ifadeleri kullandı: