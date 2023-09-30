Stefan Kuntz'dan sert sözler: Beni göndermeleri için neden bulmak zor Eski A Mill Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz görevden ayrıldıktan sonra ilk röportajını verdi.

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A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Stefan Kuntz, ARD / Sportschau'ya önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Alman teknik adamın sözleri...

"Bana yardımcı olacak"

Türkiye'de kazandığım deneyimler, bundan sonraki tüm görevlerimde bana kesinlikle çok yardımcı olacak.

"Bir teklif alacak"

Almanya Futbol Federasyonu'ndan, kadın milli takımı için herhangi bir teklif almadım. Yetkililerden biri benimle temasa geçerse bunu açıklarım.

"Görevin içeriği önemli"

Bundan sonra milli takım veya kulüp takımı fark etmez. Eğer daha fazla gelişebileceğimi hissettiğim bir görev teklif edilirse, çok büyük şey olması gerekmez. Benim için önemli olan görevin içeriği.

"Yönetim değişince güven azaldı"

Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar.

- Türk medyasının sizin görevden alınmanızdaki rolü neydi?

Çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor.

"Almanya U21'den neden ayrıldım?"

Almanya U21 takımından neden ayrıldım? Bir A milli takım çalıştırabileceğimi görmek istedim. Çünkü daha fazla baskı var ve bu baskıyla nasıl başa çıkabileceğimi görmek istedim. Bir de yabancı olarak duyguların çok daha fazla rol oynuyor ve bununla birlikte kamuoyundan çok daha fazla baskı geliyor. Buradan çıkarttığım sonuçlar benim için çok önemli. Bundan sonraki tüm görevlerimde bana yardımcı olacak. İlk geldiğimde bana Dünya Kupası hedefi gösterildi ama play-off turunda Portekiz'e elendik. Daha sonra Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne çıktık. Üçüncü hedef de Almanya'ya gitmekti. Orada da 10 puanla Hırvatistan ile aynı puanda gayet iyi durumdaydık.

- Bugün olsa hangi hataları tekrarlamazdınız?