Stefan Kuntz'dan tepki çeken açıklamalar: Başarılarımızı devam ettirin A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz, internet sitesinden bir dizi açıklama yayınladı. Deneyimli çalıştırıcı kendisini savunurken, başarılı bir dönem geçirdiğini iddia etti.

ensonhaber.com

A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Alman teknik direktör Stefan Kuntz, kendisine ait internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Alman teknik adamın sözleri tepki çekerken, o açıklamalardan öne çıkan başlıkları derledik...

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 10 puanla ikinci sırada yer alıyoruz, lider Hırvatistan ile aynı puandayız ve Avrupa Şampiyonası'na gitmek için büyük bir şansımız var.

"Güçlü takımlara kaybettik"

Görevde olduğum 20 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldık. Bu 5 yenilginin 4'ü Portekiz, İtalya, Hırvatistan ve Japonya gibi güçlü ülkelere karşı geldi. 1 tanesi de Faroe Adaları'na karşı geldi.

"20 maçta 46 gol attık"

2021'de göreve geldiğimden belirlenen hedeflere ulaştığımız için mutluyum. Dünya Kupası Elemeleri'ne kalmak ve Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne çıkmak öncelikli amaçlarımızdı. 20 maçta 46 gol attık ve bunu 21 farklı oyuncu ile yaptık.

"Arda Güler, Real Madrid'e gitti"

Salih Özcan ve Ferdi Kadıoğlu gibi iki ismi Türk Milli Takımı'nda oynamaya ikna ettiğimiz için çok mutluyum. Buradaki görevimde kendime genç oyunculara şans verme hedefi koydum ve benim dönemimde 22 oyuncu ilk kez milli takıma alındı. Bu oyuncuların yaş ortalaması 23.27 ve bu oyuncuların 10'u, büyük kulüplere gitti. Mesela Arda Güler'in Real Madrid'e transferi.

"Başarılarımızı devam ettirmenizi dilerim"

Türk Milli Takımı ve özellike Türk halkının Almanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda başarılarımızı devam ettirmesini diliyorum.

"En büyük hayalim gerçekleşmedi"