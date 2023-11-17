Stefan Kuntz'dan Türkiye açıklaması: Almanya'da var onlarda yok Vincenzo Montella öncesinde A Milli Takımımızı çalıştıran Stefan Kuntz, Almanya ile oyanyacağımız hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Takımımızın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye ile ilgili açıklamalarına devam ediyor.

Milli Takım tecrübesini 'faydalı' olarak nitelendiren Kuntz, daha önceki açıklamasında başarılı geçirdiği teknik direktörlüğe rağmen kovulduğunu ifade etmişti.

Stefan Kuntz ülkesinin basınına yaptığı açıklamada cumartesi günkü Almanya maçına davetli olmasına rağmen gitmeyeceğini, evinde izleyeceğini söyledi.

İşte Kuntz'un maça ilişkin görüşleri:

"Vicdanım rahat"

Türkiye'de çalıştığım için uyruğum değişmedi. Alman olduğum çok açık. Bu maçta işim kolay. Hazırlık maçı olduğu için bir vicdan çatışması söz konusu değil.

"Türkiye'de sistem ve altyapı yok"

Maça davetli olmama rağmen canlı olarak izlemek istemedim. Evimde huzur içinde izleyeceğim. O zaman duygularımı gizlememe de gerek yok. Türkiye'de bizim gibi bir altyapı ve bir sistem yok. Ancak toplumsal ilerleme futbol aracılığıyla mümkün. Bayrağa, ülkeye duygusal olarak büyük bağlılık var. Bu büyük bir motivasyon. Ayrıca yetenek havuzu gerçekten çok büyük.

Alman teknik adamın bu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.