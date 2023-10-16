Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ı tebrik etmesi olay oldu A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından ay-yıldız ekibi tebrik eden bir paylaşım yaptı.

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A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Konya'da Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya’da düzenlenecek olan şampiyonaya katılmayı garantileyen ay-yıldızı tebrik eden bir paylaşım yaptı.

"Başarılı yolun devam etmesinden dolayı memnunum"

Kuntz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrik ederim! Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türk futbolseverler tarafından oynattığı futbol beğenilmeyen Stefan Kuntz, kendisini başarılı olarak addedince sosyal medyada tartışma konusu oldu.

20 maçta 5 mağlubiyet

Alman teknik adam, Uluslar Ligi'nde C Grubu'nda olmamızdan dolayı takımın başına ilk geçtiğinde düşük bütçeli takımlarla mücadele etmişti.

A Milli Takım başında 20 karşılaşmaya çıkan 60 yaşındaki Alman teknik adam, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 39 puan topladı ve maç başına da 1.95 puan ortalaması yakaladı.