Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak: Hamit Altıntop'a danışmamak ayıp olurdu A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ayrılmasıyla birlikte görevinden istifa eden Kenan Koçak, çarpıcı sözler sarf etti.

ensonhaber.com

A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Koçak, TFF'nin kendisine Vincenzo Montella ile devam etmesini ama kendisinin kabul etmediğini açıkladı.

Kırgınlığı olmadığını aktaran Kenan Koçak şu ifadeleri kullanıldı:

Futbol bu. Burası milli takım ve onun için her yerde görevimizi yapacağız. TFF benim kalmamı istedi. Doğru bir projede artık teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum.

"Jesus'a laf ettim"

Geçen sezon Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler'i şiddetle Stefan Kuntz'a tavsiye ettiğini belirten Kenan Koçak, "Arda az oynuyordu. Jesus ile sorunları vardı. İstikrar olmadığı için tavsiyelerde bulunduk. Stefan Kuntz da sonunda kendisini kadroya çağırdı. Alınmasını şiddetle rica ettim. Jesus'a bile laf söylemiş adamım. Arda için fiziksel yetersizliklerden bahsetti. Ben de dedim ki 'oynat ki gelişsin'. Biz Güreş federasyonu muyuz?" sözlerini Portekizli hocaya söylediğini açıkladı.

"Hamit Altıntop'un fikrine başvurmamak ayıp olurdu"

Stefan Kuntz'un Hamit Altıntop'a danıştığı üzerine çıkan iddialara da cevap veren Kenan Koçak, "Kuntz iletişimi yüksek biri ve herkesin fikrine başvuran biri ve son kararı kendisi verirdi. Hamit Altıntop da Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerde oynamış. Böyle birinin fikrine başvurmamak da ayıp olurdu." dedi.