Süper Lig'den 2 isim Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrıldı 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır, aday kadrosunu açıkladı. Trabzospor'dan Trezeguet ve Pendikspor'dan Ahmed Hassan kadroya davet edildi.

AA

Mısır Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosu ilan edilirken, Süper Lig'den 2 oyuncu çağrıldı.

Ülke federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 34. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısır'ın kadrosunda, Trabzonspor'dan Mahmud Ahmed İbrahim Hasan "Trezeguet" ile Pendikspor'dan Ahmed Hassan da yer aldı.

Kadroda ayrıca, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mustafa Muhammed de kendine yer buldu.

Organizasyon 13 Ocak'ta başlayacak

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak kupadaki maçlar, 5 şehirdeki 6 statta oynanacak. Organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 2024'ün ocak ayına ertelenmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)