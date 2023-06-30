Suudi Arabistan ile Jorge Jesus arasında rekor anlaşma Suudi Arabistan'ın başına geçmesi beklenen Jorge Jesus, yapılan anlaşmayla yılda 10 milyon euro kazanarak, 'dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü' olacak.

Başakşehir karşısında kazanılan Türkiye Kupası zaferinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un geleceği merak konusu oluşturuyor.

Adı birçok takımla anılan tecrübeli çalıştırıcının yeni adresi belli oluyor. Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor.

En çok kazanan isim olacak

UOL Esporte'nin haberine göre, 68 yaşındaki teknik adam, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Bu maaş, Jorge Jesus'u dünyanın en çok kazanan milli takım teknik direktörü yapacak.

Şu anda bu unvanın sahibi 6,5 milyon euro ile Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick. Jesus, 10 milyon euro ile Hansi Flick'i neredeyse ikiye katlayacak.

2.2 puan ortalaması yakaladı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jesus, 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.2 puan ortalaması tutturdu.