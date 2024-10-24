Suudi Arabistan Milli Takımı'nda Roberto Mancini dönemi sona erdi

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Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevi sona erdi.

Suudi Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Milli takım antrenörü Roberto Mancini ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme sona erdirilmiştir.

REKOR SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Ağustos 2023'te İtalya Milli Takımı'nı bırakarak Suudi Arabistan'ın başına geçen Mancini'nin yıllık ücreti gündem olmuştu.

İtalya'dan yıllık 3 milyon euro kazanan deneyimli çalıştırıcının, Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı Suudi Arabistan'da yıllık 25 milyon euro kazanacağı belirtilmişti.

18 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDI

Körfez ülkesiyle 18 maça çıkan Mancini, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.