Suudi Arabistan, Roberto Mancini'ye dev tazminat ödeyecek

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde bir dönem ülkemizde Galatasaray'ı da çalıştıran tecrübeli teknik adam Roberto Mancini'yle vedalaşmıştı.

Federasyon, kariyerinde İtalya ile EURO 2020 zaferi de yaşayan başarılı isimle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen yollarını ayırmıştı.

78 MİLYON EURO ALACAK

Bu ayrılık sonrası ise Mancini'nin alacağı tazminat miktarı belli oldu.

İtalyan teknik adam toplam 78 milyon euro alacak. Mancini, kalan 3 yıllık sözleşmesini tazminat olarak alacak.

PERFORMANSI

Suudi Arabistan'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.