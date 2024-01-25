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Suudi Arabistan ve Tayland, Asya Kupası'nda turladı

Suudi Arabistan ve Tayland, Asya Kupası'nda turladı Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'nda, Suudi Arabistan ve Tayland, son 16 turuna çıktı.