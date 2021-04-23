Taha Akgül, 8. şampiyonlukla Avrupa güreş tarihine geçti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine damga vurdu.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül, rakiplerine karşı ezici bir üstünlükle galip gelerek 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

KENDİ STİLİNDE EN ÇOK AVRUPA ŞAMPİYONU

Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

RUS VE BULGAR EFSANELERİNİ GERİDE BIRAKTI

Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

Taha Akgül 8'inci kez Avrupa Şampiyonu oldu-Video

SAKATLIĞI NEDENİYLE GEÇEN YIL GÜREŞEMEMİŞTİ

Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

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2 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

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Taha Akgül'ün 2013 Akdeniz Oyunları, 2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.