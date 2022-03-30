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    Taha Akgül 9. kez Avrupa Şampiyonu

    Taha Akgül 9. kez Avrupa Şampiyonu

    Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
    • AA
    • 30.03.2022 - 22:01
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 22:22
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    125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili’yi 5-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda üçüncü günün son müsabakasında Taha, ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili ile finalde karşılaştı.

    9. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

    Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Petriashvili'yi 5-2 mağlup ederek kariyerindeki 9. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    Erkekler serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil eden Taha, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Magomedgadzhi Nurasulov'u 5-0, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Daniel Ligeti'yi 10-0 teknik üstünlükle yenmişti.

    Taha Akgül 9. kez Avrupa Şampiyonu - VİDEO

    TAHA AKGÜL, STİLİNDE EN FAZLA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA SAHİP

    Taha Akgül, serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi unvanını elinde bulunduruyor.

    Rio 2016'da altın, Tokyo 2020'de bronz madalya alan Taha, ayrıca kariyerinde iki dünya şampiyonluğu yaşadı.

    SADECE BİRİNDE MADALYA KAZANAMADI

    Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı.

    Taha Akgül 9. kez Avrupa Şampiyonu #1


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