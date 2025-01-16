AA & Ensonhaber

Şampiyonluklarla dolu bir sporculuk kariyerinin ardından Türk güreşine federasyon başkanı olarak hizmet etmeye karar veren Taha Akgül, AA muhabirine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ"

Paris 2024 Olimpiyatları’nda kazandığı madalyanın ardından güreş kariyerini noktalayan ve 18 Aralık’ta gerçekleştirilen olağan genel kurulda federasyon başkanlığına seçilen Akgül, sporculuk ve yöneticiliğin ayrı zorluklar sunduğunu belirtti. Akgül, güreşe her şeyini borçlu olduğunu ifade ederek, "Hizmet ehli olduğumuz için yorgunluk bizi etkilemiyor. Buraya hizmet vermek için geldik. Gecemizi gündüzümüze katıp, güreşin geleceğini inşallah kurtaracağız" dedi.

"UZUN VADELİ HEDEFLER İÇİN ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Akgül, projelerinde uzun vadeli hedefler belirlediklerini ve başarıya ulaşmak için realist bir bakış açısına sahip olduklarını vurguladı.

Altyapımız son yıllarda büyük bir düşüş yaşadı. Ancak, son 15 yılda Avrupa ve dünya güreşine damga vurduk. Şu anda yönetici olarak başarıya ulaşmak için biraz zamana ihtiyacımız var

diyen Akgül, bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir ekip kurduklarını belirtti. Ayrıca, "Kısa vadede büyük bir performans beklenmemeli. Gerçekten de bu altyapı 3-4 yılda bozulduysa, düzelmesi de o kadar sürecek" şeklinde konuştu.

"GÜÇ VERMEK İÇİN GELDİK"

Akgül, federasyon başkanlığı koltuğunda oturmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Buraya güç almak için değil, güç vermek için geldik. Tek başımıza bir şey yapamayız, ancak ekip olarak büyük işler başaracağız. Federasyonumuza katkı sağlamak için hep birlikte çalışacağız, camiamızı birleştirerek daha güçlü hale getireceğiz.

21-28 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nın önemine de değinen Akgül, şampiyonanın Avrupa Şampiyonası için bir kriter olduğunu vurguladı ve şampiyonanın Keçiören’deki Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılmasının kendileri için ayrıca değerli olduğunu belirtti.

RIZA KAYAALP'İN DURUMU

Akgül, dünya dopingle mücadele ajansının yasaklılar listesine giren Rıza Kayaalp’in durumu hakkında da açıklama yaptı. "Rıza Kayaalp’in şampiyonluk kariyerine yakışır bir final yapmak için gereken her şeyi yapıyoruz" diyen Akgül, Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic ile görüşme talep ettiklerini ifade etti.

Akgül, Türk güreşinin geleceği için büyük bir kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2032 Olimpiyatları’na yönelik temelleri atmak istiyoruz. Bizlere zaman verilirse, bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.