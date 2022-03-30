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    Taha Akgül: Hedefim Paris'te altın madalya

    9. kez Avrupa Şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatları'nda yeni bir şampiyonluk hedeflediğini söyledi.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 23:40
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    Taha Akgül: Hedefim Paris'te altın madalya

    Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9'uncu altın madalyasını Macaristan'da kazandı. Bu sonuçla Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihinde kazandığı altın madalya sayısını 101'e yükseltti.

    SAKATLIĞI NEDENİYLE BİR TURNUVADA MADALYA ALAMADI

    125 kg'da mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı. Milli gururumuz 2022 Avrupa Güreş Şampiyonasında böylece 9'uncu altın madalyasını kazandı.

    Taha Akgül: Hedefim Paris te altın madalya #1

    "HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA"

    Bu sonuçla turnuvada müsabakalara çıktığı 9'uncu şampiyonasında da madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Taha Akgül, "Zor bir final maçı oldu. Kondisyon olarak kanımın son damlasına kadar savaştım ve altın madalya aldım. Avrupa Şampiyonası'nda 9'da 9 yaptım. 2016'da sakatlığım vardı, onu saymıyorum, maçtan çekilmiştim. Hamdolsun tarihi bir rekor. Kendi rekorumu geliştirdim. Dua edenlere çok teşekkür ediyorum. Milli takım hocalarımız olsun herkesin emeği var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Hedef 2024 Paris Olimpiyatları. 1.5 yıl var ve bu çok kısa bir süre. 1.5 yıl bu durumu korursak neden altın madalya olmasın. Hedefimiz orada da altın madalyaya ulaşabilmek" dedi.

     

    Taha Akgül: Hedefim Paris te altın madalya #2


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