Euro
10.7467
0.69%
Dolar
9.2611
0.91%
Altın
526.09
-0.78%
Borsa
1.41
-0.16%
Bitcoin
566.800
7.96%
EXEN Coin
21.38
-3.03%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C
    Talya Erdoğan Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

    Talya Erdoğan Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

    milli yüzücü Talya Erdoğan, Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci olurken, Göksu Gümüş ise müsabakayı üçüncülükle tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 01:41
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 03:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda yeni bir başarıya imza atıldı.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte 4.21.67'lik derecesi ile ilk sırayı aldı.

    Milli yüzücülerden Göksu Gümüş ise 200 metre sırtüstünde 2.23.52'lik derecesi ile müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.

    Milli yüzücüler Sezen Kalak, Meriç Uygun, Cansu Canki ve Nehir Öner ise 4x100 metre serbest bayrakta 4.12.17'lik dereceleri ile üçüncü oldu.

    Talya Erdoğan Comen Cup Yüzme Müsabakası nda birinci oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir