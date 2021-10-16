Talya Erdoğan Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda birinci oldu

Comen Cup Yüzme Müsabakası'nda yeni bir başarıya imza atıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonun ilk gününde milli yüzücü Talya Erdoğan, 400 metre serbestte 4.21.67'lik derecesi ile ilk sırayı aldı.

Milli yüzücülerden Göksu Gümüş ise 200 metre sırtüstünde 2.23.52'lik derecesi ile müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.

Milli yüzücüler Sezen Kalak, Meriç Uygun, Cansu Canki ve Nehir Öner ise 4x100 metre serbest bayrakta 4.12.17'lik dereceleri ile üçüncü oldu.