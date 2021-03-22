Taylan Antalyalı ve İrfan Can Kahveci barıştı

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra araları bozulan İrfan Can Kahveci ve Taylan Antalyalı, milli takım kampında bir araya geldi.

Devre arası transfer döneminde ismi Galatasaray'la da anılan İrfan Can Kahveci, kendisini sarı-kırmızılı takıma davet eden yakın arkadaşı Taylan Antalyalı ile Fenerbahçe tercihi nedeniyle sorun yaşamıştı.

TAYLAN FOTOĞRAFLARI KALDIRMIŞTI

İkilinin küs oldukları bilinirken Taylan, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci ile olan tüm fotoğraflarını kaldırmıştı.

Antalyalı'nın, kısa süre önce dünyaevine giren İrfan Can'ın düğününe katılmaması da dikkat çekmişti.

BARIŞTILAR

A Milli Takım kampına katılan Taylan ve İrfan Can'ın aynı masada oturduğu fotoğrafın basına yansıması ise barıştıkları şeklinde yorumlandı.