TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO 2024 sözleri

İHA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım, turnuva hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta İtalya ile deplasmanda karşılaşacak.

A Milli Takım kafilesi, bu müsabaka öncesi İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İtalya'nın Bologna kentine hareket etti.

"Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkabilmek"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şu şekilde konuştu:

Yarın İtalya ile bir hazırlık maçımız var. Arkasından ayın 10’unda Polonya ile bir hazırlık maçımız var. İki rakibimiz de Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden güçlü takımlar. Hocamız özellikle güçlü takımlarla hazırlık maçı yapmak için bir program yaptı. O maçlardaki performans takımın oluşması için bir ölçü olacak. Hocamız şu anda 35 kişilik bir kadro çağırdı. Bu kadro 7 Haziran'da 26'ya düşecek. Yarınki maçın kadroyu şekillendirmek için güçlü bir rakip olması önemliydi. Bunun hedefi Avrupa Şampiyonası’nda güçlü takımlarla oynayıp orada başarılı olmak.