TFF, Milli Takım için Okan Buruk'la anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım için Okan Burukla büyük oranda anlaşmaya vardı.

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in görevden alınmasının ardından birçok isim gündemdeydi.

Şenol Güneş'in ardından yeni hoca için arayışa geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), birçok hocayla görüşme sağladı.

OKAN BURUK'LA ANLAŞMA SAĞLANDI

Hoca adayları arasında Okan Buruk da vardı.

NTV Spor'un haberine göre; TFF, Buruk'la teknik direktörlük için büyük oranda anlaşma sağladı.

Kariyerinde Süper Lig'de Elazığspor, Rizespor ve Başakşehir gibi kulüpleri çalşıtıran Buruk, Başakşehir'le Süper Lig Şampiyonluğu ve Akhisar Belediyespor'la Türkiye Kupası Şampiyonluğu elde etti.