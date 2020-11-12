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    TFF: Tüm testler negatif çıktı

    Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 16:30
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 16:51
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    TFF: Tüm testler negatif çıktı

    Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımızda, Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca panik yaşanmıştı.

    Kafileyi baştan aşağı teste sokan Türkiye Futbol Federasyonu, telaşlanacak bir durumun olmadığını duyurdu.

    Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

    TÜM TESTLER NEGATİF

    "A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır."

    TFF: Tüm testler negatif çıktı #1

    TFF: Tüm testler negatif çıktı #2


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