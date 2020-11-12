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TFF: Tüm testler negatif çıktı
Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 16:30
- Güncelleme : 12.11.2020 - 16:51
Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımızda, Domagoj Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca panik yaşanmıştı.
Kafileyi baştan aşağı teste sokan Türkiye Futbol Federasyonu, telaşlanacak bir durumun olmadığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
TÜM TESTLER NEGATİF
"A Milli Takımımız kafilesine bugün yapılan Covid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır."