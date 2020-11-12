TFF: Vida ile temaslı herkes izole edildi

TFF: Vida ile temaslı herkes izole edildi

Domagoj Vida'nın, dün akşam oynanan Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıkması paniğe neden olmuştu. TFF, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi maçları öncesi hazırlık maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelmiş ve maç 3-3 berabere bitmişti.

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Hırvatistan Futbol Federasyonu, herkesi şoke etti.

Hırvatlar, Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu yüzden devre arasında oyundan alındığını duyurdu.

Yapılan bu duyuru, Hırvat stoperle temas eden herkesi paniğe sürüklerken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı - İZLE

TEMAS EDEN HERKES KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan açıklamada, A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde karantinaya alındığı bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"A Milli Takımı'mız ile oynadığı özel karşılaşmada Hırvatistan Milli Takım Kaptanı Domagoj Vida'nın yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve bu futbolcu ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alınmıştır.

Hırvatistan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Vida'nın karşılaşma için gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin negatif çıktığı, fakat aynı kafilenin İsveç müsabakası için yapacağı seyahat gerekçesiyle karşılaşma sabahı alınan örneklerin pozitife dönüştüğü kaydedilmiştir.





A Milli Takım idari ve teknik heyeti, Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkesin kafileden ayrı bir şekilde kamp yapılan Riva'daki Milli Takımlar Tesislerine ulaştırılmasını ve burada da gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır. 12 Kasım Perşembe sabahı itibariyle tüm kafilenin korona virüs testleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilecek sonuçlara göre; Covid-19 protokolü kuralları çerçevesinde gerekli hassasiyetin gösterilmesine devam edilecektir."

HEPSİ NEGATİF ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım kafilesine bugün yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını duyurdu.

