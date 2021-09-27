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    TFF'den Ampute Milli Futbol Takımı'na 1.5 milyon lira ödül

    TFF'den Ampute Milli Futbol Takımı'na 1.5 milyon lira ödül

    TFF Yönetim Kurulu, tarihi bir zafere imza atarak Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımımıza 1.5 milyon lira özel ödül verilmesi kararını aldı.
    • DHA
    • 27.09.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 20:58
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    Ampute Futbol Millî Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmış ve üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan etmişti.

    MİLLİLERE 1.5 MİLYON LİRA ÖDÜL

    Türkiye'de coşku ile karşılanan ve Türk milletinin göğsünü kabartan millilerimize Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şampiyonluk nedeniyle 1.5 milyon lira ödül vermeyi kararlaştırdı.

    TFF den Ampute Milli Futbol Takımı na 1.5 milyon lira ödül #1

    "DÜNYA KUPASINI DA KAZANACAĞIZ"

    Konuyla ilgili açıklama yapan Engelliler Koordinasyon Kurulu'ndan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "2017 yılında İstanbul'daki Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Polonya'da ikinci kez aynı başarıyı tekrarlayan ve bizleri gururlandıran Ampute Millilerimizin başarısı, ülkemizin her tarafında büyük coşkuyla karşılandı. Biz de TFF olarak 2006'dan itibaren stratejik iş birliği ile desteklediğimiz Ampute Millileri ödüllendirmeye karar verdik. 2022 yılında ülkemizde yapılacak Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanıp kupayı kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

    TFF den Ampute Milli Futbol Takımı na 1.5 milyon lira ödül #2

    TFF den Ampute Milli Futbol Takımı na 1.5 milyon lira ödül #3

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