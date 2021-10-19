TFF'den İlyas Tüfekçi'ye ziyaret

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret ederek milli takım forması hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile Genel Sekreteri Kadir Kardaş, ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti.

MİLLİ FORMA HEDİYE EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre; İlyas Tüfekçi'nin evinde gerçekleştirilen moral ziyaretinde eski milli oyuncuya, isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim edildi.

İlyas Tüfekçi ve kızı İlkin Tüfekçi, ziyaretten dolayı TFF'ye teşekkür etti.



