TFF'den, İngiltere'nin kararıyla ilgili açıklama

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmamasının ardından Milli Takım'a çağrılıp İngiltere'den oynayan oyuncularla ilgili TFF'den açıklama yapıldı.

İngiltere’nin, koronavirüs nedeniyle açıkladığı kırmızı listesinde yer alan ülkeler arasında Türkiye’de var.

İngilizlerin kırmızı listesinde yer alan ülkelerin milli futbolcularıyla ilgili aldığı karardan etkilenen oyuncularımız için temaslar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) konuyla ilgili açıklama yapıldı.

“TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Açıklamada, “İngiltere'nin kırmızı listesinde yer alan milli futbolcularımız için temaslarımız devam ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Eğer İngiltere ile ilgili durum devam ederse, yani bugün çözülemezse İngiltere Premier Ligi takımların forma giyen Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçı için Türkiye’ye gelemeyecek.

3 isim, deplasmanda oynanacak Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise görev yapabilecek.