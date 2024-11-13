TFF'den Vincenzo Montella açıklaması: Resmi bir teklif gelmedi

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Geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekibi Roma'nın Vincenzo Montella'yı takımın başına geçirmek istediği iddialarının çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, açıklamalarda bulundu.

Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için resmi bir teklifin gelmediğini ifade etti.

"RESMİ BİR TEKLİF GELMEDİ BİZE"

"Roma'nın Vincenzo Montella'ya olan ilgisi hakkında ne söylersiniz?" sorusuna TRT Spor'da yanıt veren Ceyhun Kazancı, şunları dedi:

Gayet doğal. Böyle bir kulüp kendi efsanesi ve parlayan hocasını ister. Resmi bir teklif gelmedi bize, gelse de biz hocamızdan memnunuz. Hocamız da bizden memnun. Hocamızın da böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum.

"TEK KONUŞTUĞUMUZ ŞEY DÜNYA KUPASI"

Kazancı, tek hedeflerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu söyledi.