Petrol
86.57
-4.30%
Euro
17.9057
-0.75%
Dolar
18.412
0.51%
Altın
975.16
-0.89%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
348.479
-1.33%
BTXN Coin
8.09
-0.36%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    TFF'den Yusuf Demir açıklaması

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaraylı Yusuf Demir hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 23.09.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TFF'den Yusuf Demir açıklaması

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray forması giyen Yusuf Demir'in durumu için konuştu.

    "İmkan gözükmüyor"

    Faroe Adaları maçı için Danimarka'ya giden Milli Takım kafilesinde yer alan TFF Başkanı Büyükekşi, "Yusuf Demir biliyorsunuz 4 defa Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nda oynayamıyor. FIFA kurallarına göre de Türk Milli Takımı'nda oynayabilmesi için herhangi bir imkan gözükmüyor şuan" diye konuştu.

    TFF den Yusuf Demir açıklaması #1

    "Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz"

    Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas da, Gürcistan maçı öncesi basın mensuplarına açıklama yaparken, Yusuf Demir için gelen soruya, "Yusuf Demir için açıklamaları yaptık. Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değil bunlar. Dursun Bey'in ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz, eğer bunun bir prosedürü varsa, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray çözer." şeklinde cevap verdi.

    TFF den Yusuf Demir açıklaması #2


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Lübnan'da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek
    Dünya

    Lübnan'da baskınlar nedeniyle bankalar kapalı kalmaya devam edecek

    Kalp atış hızının normal değerleri nedir?
    Sağlık

    Kalp atış hızının normal değerleri nedir?

    Görüş Bildir